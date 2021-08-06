قوة مشتركة تنفذ عملية امنية جنوب سامراء

2021/08/06 | 17:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ نفذت قوة مشتركة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية، عملية تفتيش وتمشيط لمنطقة السعلوة جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي ان العملية شملت تفتيش المبازل والقصبات والاحراش والبساتين لادامة الزخم العملياتي وتأمين المنطقة ومحيطها./انتهى9

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