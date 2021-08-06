إعلامي إسباني: أمير قطر يعطي الضوء الأخضر للخليفي بالتعاقد مع ميسي

2021/08/06 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الإعلامي الإسباني في جريدة ”موندو ديبورتيفو“ فرانسيس أغيلار إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر منح ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الضوء الأخضر للتعاقد مع النجم […]

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