2021/08/06 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعدما كانت قد سجلت ارتفاعا في وقت سابق، وجاء الهبوط في ظل مخاوف على الطلب بسبب فرض قيود على السفر لوقف انتشار السلالة المتحورة دلتا.وتراجعت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ارتفاع..



أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء المركز الخبري الوطني.

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