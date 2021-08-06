الصحة: المستشفيات مهددة بفقدان السيطرة والحظر الشامل الحل العلمي

2021/08/06 | 17:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الجمعة، أن المستشفيات امتلأت بمصابي

فيروس كورونا وأصبحت مهددة بفقدان

السيطرة، فيما أشارت إلى أن فرض الحظر

الشامل هو الحل العلمي للوضع الوبائي

الذي يعيشه العراق حالياً.

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