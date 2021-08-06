هل تؤثر الهجمات على الناقلات في منطقة الخليج على أسعار النفط ؟

2021/08/06 | 17:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الخبير، بجورنار تونهوجين، رئيس

أسواق النفط في شركة "ريستاد إنرغي" عن

مدى تأثير الهجمات على ناقلات النفط في

منطقة الخليج، على أسعار الطاقة في

العالم.

واستبعد الخبير أن تؤثر الحوادث

الفردية التي ت

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