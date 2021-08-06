الجيش الإسرائيلي: لا نرغب بالتصعيد لكننا مستعدون لذلك

2021/08/06 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر ان بلاده لا ترغب في التصعيد على الحدود مع لبنان ولكنها مستعدة لذلك.

وقال شيفلر في تصريح أعقب قيام حزب الله اللبناني بإطلاق صواريخ رد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي، قال ان إسرائيل لا ترغب بالتصعيد إلى حرب شاملة، لكنها بالطبع مستعدة لذلك وستعمل ما هو مطلوب على حد تعبيره.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد أعلن في وقت أنه شن أولى ضرباته الجوية على لبنان منذ سنوات مستهدفا فيها مواقع أطلقت منها صواريخ باتجاه شمال إسرائيل مبينا ان الضربات تم توجيهها للبنى التحتية ومواقع إطلاق الصواريخ.

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