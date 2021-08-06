النقل تستعد لاستلام سفينتين متخصصتين ضمن مشاريع القرض الياباني

2021/08/06 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل انها تستعد لاستلام سفينتين متخصصتين ضمن مشاريع القرض الياباني.

وأكدت الشركة العامة لموانئ العراق ان والحدتين البحريتين وهما سفينة الادلاء شط العرب وتتسع لخمسة وعشرين مرشدا بحريا إضافة الى عشرين فردا من الطاقم، وسفينة التنوير الفاو التخصصية والتي تقوم بنصب والتقاط العوامات في القنوات وتأثيث وإنارة وصيانة الممرات الملاحية بنيتا في سريلانكا على حساب هيئة القرض مبينة ان من المؤمل وصولهما قبل نهاية شهر آب الحالي لتدخلا الخدمة حال وصولهما بعد اتمام عملية الإبحار التجريبي الأخير في القنوات البحرية.

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