الصحة تطلق تحذيراً ’غير مسبوق’: المستشفيات امتلأت ووفيات لدى الشباب!

2021/08/06 | 17:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أن المستشفيات امتلأت بمصابي فيروس كورونا وأصبحت مهددة بفقدان السيطرة، فيما أشارت تسجيل وفيات في صفوف الشباب.

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وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الأمير، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعها "ناس" (6 آب 2021) إن "العراق الآن في ذروة الموجة الثالثة والتي تم تشخيصها بعد دخول سلالة دلتا التي تتصف بسرعة الانتشار، وهذا واضح من خلال زيادة أعداد الإصابات إضافة إلى إصابة كل الأعمار وخاصة الشباب منها".

وأضاف عبد الأمير، أن "المستشفيات حالياً ممتلئة بالشباب وهناك وفيات أيضاً بين فئة الشباب المصابين بالفيروس، وهذا ما يميز خطورة هذه السلالة"، مشدداً على أنه "لا سبيل للسيطرة على هذا الوباء الا من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوجه الجميع إلى مراكز التلقيح لوفرة اللقاحات حاليا".

ولفت إلى أن "المستشفيات تمتلئ حالياً بالمرضى وتواجه تحديا كبيرا نتيجة الاكتظاظ من المراجعين".

وأعرب عن أمله بأن "يتمكن العراق من الصمود امام هذه السلالة لحين وصولها إلى الانخفاض في الايام القادمة".

وبشأن توصية وزارة الصحة بفرض حظر شامل لمدة أسبوعين، قال عبد الأمير، إن "فرض الحظر الشامل هو الحل العلمي للوضع الذي يعشيه العراق، الآن في ذروة الموجة الثالثة وفي خضم انخفاض نسبة الملقحين"، موضحاً أنه "في أي دولة اذا كانت لديها نسبة ملقحين قليلة وتعيش هذه الموجة وضراوتها، لا بد أن تلجأ إلى الحظر".

وبين، أن "البلدان التي رفعت الحظر رغم زيادة عدد الإصابات كان بسبب تطعيم نسبة عالية من المواطنين فيها"، مشيراً إلى أن "الحكومة ترى أن فرض الحظر سيولد ضغطاً وعبئاً اقتصاديين على المواطنين، لذلك من الصعب تطبيقه".

ونوه إلى أن "الحكومة ربما ستضطر في الأيام المقبلة الى فرض الحظر لتقليل سلسلة انتقال العدوى وبالتالي تقل عدد الاصابات"، لافتاً إلى أن "مستشفيات البلاد أصبحت مهددة بفقدان السيطرة على هذا العدد الكبير من المصابين".

وبخصوص عدم كفاية اللقاحات المتوفرة لجميع المواطنين، أكد عبد الأمير، على "ضرورة زيادة وعي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات التي لا تقل فائدة عن اللقاحات، لحين توفر الكميات الكافية من اللقاحات".

وحول إمكانية العراق بإنتاج اللقاحات المضادة لكورونا، أوضح عبد الأمير، أنه "لا توجد إمكانية في الوقت الحاضر لإنتاج اللقاح في العراق ولا يوجد نقاش رسمي حول ذلك"، مؤكداً أن "الموضوع ليس صعباً ونأمل أن يتم إنتاج اللقاحات في المستقبل".

وسجل الموقف الوبائي اليومي في العراقي طفرة قياسية في عدّاد الضحايا، الجمعة، فيما واصل معدل الإصابات بالارتفاع وسط تزايد أعداد الحالات الحرجة في العنايات المركزة.

وذكرت وزارة الصحة العراقية (6 آب 2021)، أن مختبراتها سجلت 11435 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 87، وارتفع عدد حالات الشفاء اليومية مقارنة باليوم السابق ليبلغ 8667 حالة شفاء.

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