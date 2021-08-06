وسقط عمرو خالد أمام قناة العربية

2021/08/06 | 17:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لو كان عمرو خالد مؤمناً حقا بضرورة تجديد الخطاب الديني لكنا سمعنا عن رغبته في ذلك من سنين عدة وليس فقط الآن

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