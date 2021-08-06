طوكيو 2020 .. ميلر-أويبو من باهاماس تحتفظ بلقب 400 م ... ورقم أولمبي جديد تحققه الكينية كيبيغون بسباق 1500 م

2021/08/06 | 17:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/احتفظت شوني ميلر-أويبو من باهاماس بلقب سباق 400 م ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو الجمعة، فيما باتت الأميركية أليسون فيليكس أكثر العداءات تتويجاً على المضمار في تاريخ الألعاب مع 10 ميداليات بعد حصدها البرونزية.وأنهت ميلر-أويبو السباق بزمن 48.36 ثانية أمام ماريليدي باولينو من جمهورية الدومينيكان التي خطفت الفضية (49.20 ث)، فيما حلت فيليكس ثالثة (49.46 ث) لتنفرد بعدد الميداليات من جميع الألوان بعدما كانت تتشاركه مع الجامايكية مارلين أوتي.وفي سباق 1500 متر ، ظفرت بالذهبية مع رقم أولمبي جديد الكينية فايث كيبيغون.وأنهت كيبيغون (27 عاماً) السباق بزمن وقدره 3:53:11 محتفظة بلقبها الذي حققته أيضاً في ريو 2016، وحلت في المرتبة الثانية البريطانية لاورا موير بـ3:54.50، وهو رقم محلي جديد لبريطانيا، فيما حلت الهولندي سيفان حسن فجاءت بالمرتبة الثالثة بزمن 3:55.86.وكانت حسن تمني النفس بإضافة ذهبية ثانية بعدما ظفرت بذهبية سباق 5 ألاف متر قبل 4 أيام./انتهى9

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