صحفي إسباني: أمير قطر يتدخل للتعاقد مع ميسي في باريس سان جيرمان

2021/08/06 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

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قال الإعلامي الإسباني في جريدة ”موندو ديبورتيفو“ فرانسيس أغيلار إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر منح ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الضوء الأخضر للتعاقد مع النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وأعلن برشلونة في بيان عدم نيته تجديد عقد قائده ميسي البالغ من العمر 34 عامًا بسبب مشاكل اقتصادية وهيكيلة في النادي، وحمّل رابطة الليغا مسؤولية فشل تجديد عقد الهداف التاريخي للنادي بسبب تعنتها بشأن قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال أغيلار عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”تلقى ناصر الخليفي الضوء الأخضر من أمير قطر لاستثمار ما هو ضروري في التعاقد مع ليونيل ميسي وضمه لباريس سان جيرمان، إذا رأى ذلك مناسبًا وضروريًا، والمدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يدعم العملية بشكل كامل“.

وتعود ملكية باريس سان جيرمان لقطر وأميرها الشيخ تميم، الذي استثمر الكثير من الأموال في النادي الفرنسي على مدار نحو عشر سنوات بقيادة الخليفي المقرب من الأمير شخصيا.

وانضم ميسي إلى برشلونة وعمره 13 عامًا، وهو هداف النادي عبر العصور، والأكثر مشاركة في المباريات، حيث أحرز 672 هدفًا في 778 مباراة بجميع المسابقات.

وكان قائد منتخب الأرجنتين حرًا وبإمكانه التفاوض للانتقال لأندية أخرى بعد انتهاء عقده، في يونيو/ حزيران، لتنتهي مسيرة استمرت 21 مع النادي الإسباني.

وقالت صحيفة ”إلموندو“ أيضًا إن عقد ميسي الأخير الذي تم توقيعه في 2017 هو الأعلى في الرياضة على الإطلاق، ما يعني أن باريس سان جيرمان سيتكلف كثيرًا للحصول على خدمات ميسي.

وقالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية، اليوم الجمعة، إن مسؤولي باريس سان جيرمان يجهزون خطة مالية للتعاقد مع ميسي الذي انفصل عن برشلونة رسميًا بعد الفشل في تجديد عقده.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الذي يمثل ميسي اتصل بسان جيرمان حول انتقال محتمل لقائد الأرجنتيني إلى نادي العاصمة الفرنسية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشعر فيه جماهير برشلونة بالذهول عقب إعلان النادي الكتالوني رحيل نجمه الأرجنتيني المخضرم الذي أمضى كامل مسيرته الاحترافية في ملعب كامب نو.

وكان من المنتظر أن يوقع ميسي عقدًا جديدًا لمدة 5 أعوام مع برشلونة، لكن المفاوضات بين الطرفين تعثرت في اللحظة الأخيرة، بينما ألقى النادي باللائمة في ذلك على القيود المالية المطبقة على أندية الدوري الإسباني.

تعليق بوكيتينو

من جهته، أثار المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي مزيدًا من الجدل حول إمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأعلن برشلونة، أمس الخميس، بشكل رسمي فشل تجديد عقد ميسي، الذي انتهى، في 30 يونيو الماضي.

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