الصين تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا في أكبر عدد في الموجة الحالية

2021/08/06 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الصين اليوم الجمعة عن تسجيل أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الموجة التي تضربها حاليا من الجائحة، وذلك بفعل زيادة عدد الإصابات المحلية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 124 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الخميس، ارتفاعا من 85 قبل يوم.

وأوضحت اللجنة أن 80 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 62 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 58 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض، ارتفاعا من 54 في اليوم السابق.



ولا تصنف الصين هذه الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93498 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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