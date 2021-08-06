2021/08/06 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة: المستشفيات مهددة بفقدان السيطرة والحظر الشامل الحل العلمي

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