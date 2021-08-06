2021/08/06 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، أن إصابات فيروس كورونا تجاوزت ربع مليون حالة منذ ظهور الجائحة في الإقليم.وقالت الوزارة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منذ ظهور الجائحة..



الاقليم يسجل ربع مليون اصابة المركز الخبري الوطني.

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