2021/08/06 | 18:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقطع مصور يوّثق محاولة اغتيال "الشكرجي" في ديالى: رجال أعمال ثري و"مقرب" من الحشد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/06 | 18:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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