2021/08/06 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسن العذاري: قرار الصدر بعدم مشاركته بالانتخابات “لارجعة فيه” المركز الخبري الوطني.

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