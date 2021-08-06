2021/08/06 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أشادت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الجمعة، بمبادرة توزيع الأراضي، فيما رهنت نجاحها بتوفير البنى التحتية.وقال رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية وليد السهلاني في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعمار النيابية ترهن نجاح مبادرة توزيع الأراضي بشروط المركز الخبري الوطني.

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