2021/08/06 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الجمعة، بمنع إقامة مجالس العزاء ومحاسبة المخالفين في جميع المحافظة.

وقالت القيادة في بيان صحفي، أنها “أبلغت جميع مديرياتها في محافظة نينوى، بمنع اقامة مجالس العزاء في جميع مناطق محافظة نينوى بسبب كورونا”.

واضاف البيان، أنه “ستتم محاسبة المخالفين ضمن القانون”.

التالي

منذ ساعتين

الصحة تسجل 11435 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 4 ساعات

انطلاق حملة كبرى لإعادة اعمار وتأهيل المدارس المتضررة غربي الأنبار

منذ 6 ساعات

الصحة: عمليات التطعيم ضد كورونا مستمرة حتى في أيام الجمعة

منذ 21 ساعة

الخطوط الجوية تكشف عن تفاصيل قرار إيقاف الرحلات بين بغداد ومنسك

منذ 23 ساعة

مكتب الصدر يقرر إيقاف “صلاة الجمعة”

منذ 24 ساعة

تخصيص 300 مليار دينار لدعم صندوق إعمار ذي قار

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 11871 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

وزيرة الهجرة: انعدام الخدمات والبنى التحتية في المناطق المحررة عقبة رئيسية أمام عودتهم

منذ يوم واحد

الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين

منذ يوم واحد

انقطاع تام للتيار الكهربائي في صلاح الدين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تمنع إقامة مجالس العزاء بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تمنع إقامة مجالس العزاء بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).