بعد هذا التأريخ “غوغل” توقف تسجيل الدخول لهذه الأجهزة

2021/08/06 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت “غوغل” مستخدمي نظام التشغيل أندرويد 2.3.7، أو الأقدم، من أنها لن تسمح لهم بتسجيل الدخول إلى حسابات وخدمات “غوغل” اعتبارا من 27 الشهر المقبل.

وأفادت الشركة: “كجزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على أمان مستخدمينا، لن تسمح غوغل بعد الآن بتسجيل الدخول على أجهزة أندرويد، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 2.3.7أو الأقدم منه، اعتبارا من 27 سبتمبر 2021.



وإذا سجلت الدخول إلى جهازك بعد 27 سبتمبر، فقد تواجه إشعار خطأ في ما يتعلق باسم المستخدم أو كلمة المرور عند محاولة استخدام منتجات وخدمات غوغل مثل Gmail ويوتيوب والخرائط”.

ولإعطائك فكرة عن مدى تأثر الجهاز بهذا التغيير، تم إصدار أندرويد 2.3.7 منذ ما يقارب 10 سنوات.



ولكن نظرا لوجود أكثر من ثلاثة مليارات من أجهزة أندرويد النشطة في الوقت الحالي، فمن المحتمل أن يؤثر هذا التغيير على عدد كبير قليلا من المستخدمين الذين ربما لا يزالون متمسكين بالتكنولوجيا القديمة.

وكان أندرويد 2.3.7 الإصدار الأخير من “جنجربريد” (خبز الزنجبيل)، وهو الإصدار السابع من نظام التشغيل هذا، وتشير التقديرات إلى أنه إلى غاية مايو 2019، كان ما يزال يستخدمه نحو 0.3% من مستخدمي أندرويد.

وإذا كنت تستخدم نظام التشغيل أندرويد 2.3.7 أو الأقدم منه بعد الموعد النهائي المحدد في 27 سبتمبر، فستظل قادرا على استخدام بعض خدمات “غوغل” إذا سجلت الدخول على متصفح جهازك، وفقا للشركة، لكن الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 3.0 (هني كومب) ستظل قادرة على تسجيل الدخول إلى حسابات “غوغل”، لذلك عليك تحديث جهازك الأقدم.

وتؤكد الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا، أن هذا الإجراء يرجع إلى “جهودها للحفاظ على سلامة المستخدمين”.

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