ملف المياه ودول الجوار

2021/08/06 | 18:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سها الشيخلي

مشكلات الموارد المائية والتصرف بها

بدت هي الابرز والاكثر اثارة للعلاقات

بين الدول لاسيما بين العراق وسوريا

وايران وتركيا بسبب بناء تلك الدول

سدودا جديدة لم تكن موجودة قبل عقود،

كما

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