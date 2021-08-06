العمليات المشتركة تتحدث عن خطة جديدة لحماية ابراج الطاقة الكهربائية

2021/08/06 | 18:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم

الجمعة، اعتماد أسلوب جديد لحماية

الابراج الكهربائية، مؤكدة أنها وضعت

خطة ستمنع وصول الارهابيين الى الابراج

الكهربائية، فيما أشارت وزارة الكهرباء

إلى رفع تنسيقها مع

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