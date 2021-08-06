الغانمي على رأس وفد أمني يصل إلى مصر

2021/08/06 | 18:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي،

اليوم الجمعة، إلى جمهورية مصر العربية

على رأس وفد ضم عدداً من قادة الوزارة في

زيارة رسمية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته

وكالة نون الخبرية، إن "وزير الداخلية

عث

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