مقرب منه: رجل الدين عادل العلوي مازال على قيد الحياة

2021/08/06 | 18:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد مصدر مقرب من رجل الدين عادل العلوي، أن الأخير على قيد الحياة، وما زال يتلقى العلاج، وذلك بعد تداول أنباء عن وفاته.

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وبحسب مقرب من العلوي، تحدث عبر رساله صوتية، تابعها "ناس" (6 آب 2021) فإنه "تم إنعاش نبض قلب السيد عادل العلوي وهو بحالة حرجة الآن وبحاجة لدعوات المؤمنين".

ويأتي ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً عن وفاة العلوي.

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