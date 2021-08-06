تقرير: بوتين يواجه مشكلة فريدة بشأن لقاح سبوتنيك

2021/08/06 | 18:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه روسيا موجة تشكيك كبيرة داخلية تجاه لقاح سبوتنيك الذي سعى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جاهدا لإقناع الروس بفعاليته في مواجهة فيروس كورونا الذي يواصل حصد ضحاياه في البلاد.

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