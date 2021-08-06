مستشار الصدر يحسم قرار الانسحاب من الانتخابات

2021/08/06 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسم حسن العذاري، مستشار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الجدل حول قرار انسحاب الصدر من الانتخابات المقبلة.

وقال العذاري في بيان صحفي، إن “قرار سماحة السيد القائد بخصوص عدم الاشتراك في انتخابات 10-10-2021 قرار قطعي وحاسم ولا رجعة فيه”.

وأضاف، “لا يحق لأي فرد من افراد التيار دعم او نشر او ترويج لأي مرشح مهما كان”.

وفي 15 تموز الماضي، أعلن الصدر عن سحب يده ممن “يدعي الانتماء للتيار في الحكومة الحالية والمقبلة”، فضلا عن عدم مشاركته في الاقتراع المقبل.

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