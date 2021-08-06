2021/08/06 | 18:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تبحث وكالات الاستخبارات الأمريكية في كم هائل من البيانات الجينية التي من شأنها أن تكون طريقا لكشف لغز أصول فيروس كورونا حال تحليلها وفك شفرتها، بحسب ما ذكرت شبكة CNN.وقالت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحصل على قاعدة بيانات ضخمة من ووهان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحصل على قاعدة بيانات ضخمة من ووهان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحصل على قاعدة بيانات ضخمة من ووهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).