مانشستر سيتي يحسم الجدل بشأن ضم ميسي لصفوفه

2021/08/06 | 18:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استبعد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، إمكانية انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريقه بعد إعلان برشلونة المفاجئ رحيل قائده عن ملعب كامب نو.وأشرف غوارديولا على ميسي في […]

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