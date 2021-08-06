"دون اللجوء للحلفاء".. حمد بن جاسم يدعو دول الخليج إلى اتخاذ "الإجراء المناسب" لوقف استهداف السفن

2021/08/06 | 18:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، الجمعة، دول الخليج إلى "اتخاذ الإجراء المناسب دون اللجوء للحلفاء" لوقف عمليات استهداف السفن التجارية في مياه الخليج.

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