2021/08/06 | 18:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مستشار رئيس الوزراء، المدير التنفيذي لخلية الإصلاح، علاء عبد الحسين الساعدي، اليوم الجمعة، أن جميع مشاريع الورقة البيضاء ستنطلق بوتيرة واحدة وفق المديات الزمنية المحددة، فيما لفت إلى تشكيل 64 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الكاظمي: مشاريع الورقة البيضاء ستنطلق بوتيرة واحدة المركز الخبري الوطني.

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