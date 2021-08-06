الصحة تتحدّث عن مستشفيات ممتلئة ووفيات بين الشباب .. هل تلجأ لحظر التجوال؟

2021/08/06 | 18:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة والبيئة أنها سجلت وفيات بين صفوف الشباب كما امتلأت المستشفيات فيهم، فيما لفتت إلى أن فرض الحظر الشامل هو الحل العلمي للوضع الذي يعشيه العراق.

قالت الصحة إن المستشفيات حاليًا ممتلئة بالشباب وهناك وفيات أيضًا بين فئة الشباب المصابين بالفيروس

وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الأمير، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعها "ألترا عراق"، إن "العراق الآن في ذروة الموجة الثالثة والتي تم تشخيصها بعد دخول سلالة دلتا التي تتصف بسرعة الانتشار، وهذا واضح من خلال زيادة أعداد الإصابات، إضافة إلى إصابة كل الأعمار وخاصة الشباب منها".

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وحصيلة إصابات ثقيلة

وأضاف عبد الأمير، أن "المستشفيات حاليًا ممتلئة بالشباب وهناك وفيات أيضًا بين فئة الشباب المصابين بالفيروس، وهذا ما يميز خطورة هذه السلالة"، مشددًا على أنه "لا سبيل للسيطرة على هذا الوباء إلا من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوجه الجميع إلى مراكز التلقيح لوفرة اللقاحات حاليًا".

ولفت إلى أن "المستشفيات تمتلأ حاليًا بالمرضى وتواجه تحديًا كبيرًا نتيجة الاكتظاظ من المراجعين".

وأعرب عن أمله بأن "يتمكن العراق من الصمود أمام هذه السلالة لحين وصولها إلى الانخفاض في الأيام القادمة".

وبشأن توصية وزارة الصحة بفرض حظر شامل لمدة أسبوعين، قال عبد الأمير، إن "فرض الحظر الشامل هو الحل العلمي للوضع الذي يعشيه العراق، الآن في ذروة الموجة الثالثة وفي خضم انخفاض نسبة الملقحين"، موضحًا أنه "في أي دولة إذا كانت لديها نسبة ملقحين قليلة وتعيش هذه الموجة وضراوتها، لا بد أن تلجأ إلى الحظر".

وبيّن، أن "البلدان التي رفعت الحظر رغم زيادة عدد الإصابات كان بسبب تطعيم نسبة عالية من المواطنين فيها"، مشيرًا إلى أن "الحكومة ترى أن فرض الحظر سيولد ضغطًا وعبئًا اقتصاديين على المواطنين، لذلك من الصعب تطبيقه".

ونوه إلى أن "الحكومة ربما ستضطر في الأيام المقبلة إلى فرض الحظر لتقليل سلسلة انتقال العدوى وبالتالي تقل عدد الإصابات"، لافتًا إلى أن "مستشفيات البلاد أصبحت مهددة بفقدان السيطرة على هذا العدد الكبير من المصابين".

وبخصوص عدم كفاية اللقاحات المتوفرة لجميع المواطنين، أكد عبد الأمير، على "ضرورة زيادة وعي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات التي لا تقل فائدة عن اللقاحات، لحين توفر الكميات الكافية من اللقاحات".

قالت الصحة إن الحكومة ربما ستضطر في الأيام المقبلة إلى فرض الحظر لتقليل سلسلة انتقال العدوى

وحول إمكانية العراق بإنتاج اللقاحات المضادة لكورونا، أوضح عبد الأمير، أنه "لا توجد إمكانية في الوقت الحاضر لإنتاج اللقاح في العراق ولا يوجد نقاش رسمي حول ذلك"، مؤكدًا أن "الموضوع ليس صعبًا ونأمل أن يتم إنتاج اللقاحات في المستقبل".

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