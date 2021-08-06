2021/08/06 | 18:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الخارجية: إجراءات عراقية تحقيقيّة اتُخِذَتْ بشأنِ عمليات تهريب المواطنين » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:46

واع/

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