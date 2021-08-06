الرئيس الصح في الزمن الخطأ* - جعفر المظفر

2021/08/06 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر الواقع أن من السذاجة الإعتقاد بأن المخابرات الأمريكية لم يكن لها تواجدا في العراق.



لقد أعلن نظام الحزب بعد إقصاء النايف أن العراق كان يطفو على بحيرتين هما النفط والجواسيس, لذلك أسرعت قيادته لمحاربة شبكات التجسس بعنف وكأنها تدفع التهمة عن نفسها, كما أنها لم تتردد عن إستعمالها عنوانا جاهزا ضد كثير من الخصوم ومنهم عناصر بعثية أو قومية كانت قريبة إلى الحزب أو حتى متحالفة معه.



والحال كما أعتقِدُها ......





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