العيش مع المواقف العنصرية (1) - عذري مازغ

2021/08/06 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ البداية من مدينة ميخاس، كانت ميخاس أول نزول لي بإسبانيا، أقصد أول محطة بعد خروجي من البحر ونومي في الجبال يومين تخفيا من هواجس صدف إعادتي إلى المغرب ، كنت نازلا عبر طريق طويل من جبل لا أتذكر اسمه حتى الآن برغم أني انوي ان أستكشف المنطقة مرة أخرى لا ستعادة تلك الذكريات، ذكريات النزول من "الباتيرا" في شاطيء "ماربييا" ومررت بمدينة فوينخيرولا، كان صعبا حتى تهجيها بلغتي الفرنسية، قرأته في البداية "فونج ......





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