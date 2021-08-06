بعد مقتل عراقي.. إجراءات جديدة حيال هجرة العراقيين عبر بيلاروسيا

2021/08/06 | 19:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية، عن إجراءات جديدة بشأن ملف تدفق عراقيين إلى داخل الحدود الليتوانية عبر بيلاروسيا.

وقالت الخارجية العراقية في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنها "تتابع باهتمام موضوعة المهاجرين العراقيين وما يتفرّعُ عنها من مخاطرَ كانت ولا تزال هدفًا لشبكات التهريب والإتجار بالبشر، بنحوٍ قد يتسببُ بعواقبَ على أمن الأفراد وحياتهم، وإذ نُجَدّدُ الدعوة للمواطنينَ العراقيين أن لا يقعوا في شِراك هذه المجموعات، نُشيرُ إلى أن الحكومةَ العراقيَّة اتخذتْ مجموعة إجراءات من شأنها أن تحدَّ من استغلال المسافرين إلى عددٍ من الدول".

وأضاف البيان "في هذا السياق تلقّى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، عدّة اتصالات من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، وغابريليوس لاندسبيرغيس وزير خارجيَّة ليتوانيا، وإدغار رينكيفيتش وزير خارجيَّة لاتفيا".

أكدَّ الوزير خلال هذه الاتصالات وفق البيان أن "القوانين العراقيَّة تكفل حريّة السفر للمواطن العراقي، إلّا إنَّ الاتجار بالبشر ومخاطر توسّع شبكات التهريب وانعكاس ذلك على أمن المسافرين العراقيين، يُصنَّف من الأعمالِ الجُرميّة".

وأشار الوزير إلى "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لحماية المواطنين العراقيين الذين وقعوا ضحايا شبكات التهريب، وكان منها إيقاف السفر مؤقتًا إلى بيلاروسيا، واستمرار رحلات العودة منها إلى بغداد، كما أنّ إجراءات تحقيقيّة اتُخِذَتْ بشأنِ عمليات تهريب المواطنين والإيقاع بهم في مصير مجهول".

وعثر حرس الحدود البيلاروسي، في وقت سابق، على عراقي قُتل في ميدينينكاي، الحدودية مع ليتوانيا، وفق السلطات في مينسك عاصمة روسيا البيضاء وأكبر مدنها.

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