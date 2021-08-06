أول تصريح من وزير النقل عن هجرة العراقيين إلى ليتوانيا عبر بيلاروس

2021/08/06 | 19:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحدث وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، الجمعة، عن قرار تعليق الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي إلى مينسك عاصمة بيلاروس، وفيما أشار إلى أنه قرار "احترازي" جاء بحسن نية من العراق، أبدى تخوفه من وجود خط تهريب جديد.

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وقال الشبلي خلال استضافته في برنامج "لعبة الكراسي"، الذي يقدمه الزميل "سيف علي"، وتابعه "ناس"، (6 آب 2021)، إن "توقف الرحلات الى بيلاروسيا قرار احترازي، حيث أن العراق يريد بناء علاقات طيبة مع دول الاتحاد الاوروبي".

وأضاف الوزير أن "رحلات المسافرين إلى بيلاروسيا، ومن ثم نية الهجرة الى ليتوانيا، ليست فقط عبر الخطوط الجوية العراقية، فهناك رحلات لعراقيين من إيران وتركيا".

وتابع بالقول "اضطررنا للتعامل مع الدول التي طلبت منا إيقاف الرحلات بحسن نية لأن هناك مشكلة قائمة"، مبيناً أن "معلوماتنا تفيد بأن شبكات الاتجار بالبشر ليست في العراق وإنما في بيلاروسيا".

وأوضح الشبلي أن "الكثير من الذين يرومون دخول ليتوانيا عبر بيلاروس ليسوا عراقيين ربما، وهم لا يمتلكون جوازات سفر أصلاً".

وأبدى الوزير العراقي استغرابه قائلاً: "لا أعرف سر الاتحاد الاوروبي بتحميل العراق مسؤولية ملف تدفق مهاجرين عبر آلاف الكيلومترات"، متسائلاً "لماذا لا يتم ضبط الحدود الاوروبية؟".

وعبّر الوزير عن خشيته من أن يكون "قرار تعليق الرحلات سيدفع الذين ينوون الهجرة من العراق الى حجز رحلات الى دول أخرى كتركيا مثلا ومنها إلى بيلاروس او ليتوانيا".

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