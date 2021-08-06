بايدن يشيد بخطته الاقتصادية ويشير إلى

2021/08/06 | 19:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة بقانون "الإنقاذ الأميركي" مؤكدا أنه وفر التمويل اللازم لتعافي الاقتصاد وأوجد "سبلا جديدة" في مواجهة فيروس كورونا، فيما كشف عن وجود "مزيد من المساعدات" التي ستقدم للأسر الأميركية في مواجهة الجائحة ودعما للاقتصاد.

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