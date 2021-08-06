الدول السبع تتهم إيران بالوقوف وراء استهداف “ميرسر ستريت”

2021/08/06 | 19:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، اليوم الجمعة، إن إيران الأدلة المتاحة تشير وقوف إيران وراء الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت في بحر العرب، الأسبوع الماضي.

وقال بيان أصدرته بريطانيا رئيس المجموعة “كل الأدلة المتاحة تشير بوضوح إلى إيران.



لا يوجد مبرر لهذا الهجوم… نهج إيران ودعمها قوى بالوكالة وأطرافا مسلحة غير حكومية يهدد السلام والأمن الدوليين”.

ودعا البيان، إيران “لوقف كل الأنشطة التي لا تتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وندعو كل الأطراف للقيام بدور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين”.

وتعرضت سفينة “ميرسر ستريت” التابعة لشركة إسرائيلية لهجوم بطائرة مسيّرة، مما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها.

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