الحكومة العراقية تتخذ إجراءات بشأن موضوعة تهريب العراقيين

2021/08/06 | 19:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن اتخاذ الحكومة العراقية مجموعة إجراءات من شأنها أن تحدَّ من إستغلال المهاجرين العراقيين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، “نتابع باهتمام موضوعة المهاجرين العراقيين وما يتفرّعُ عنها من مخاطرَ كانت ولاتزال هدفاً لشبكات التهريب والإتجار بالبشر، بنحوٍ قد يتسببُ بعواقبَ على أمن الأفراد وحياتهم، وإذ نُجَدّدُ الدعوة للمواطنينَ العراقيين أن لايقعوا في شِراك هذه المجموعات، نُشيرُ إلى أن الحكومةَ العراقيَّة إتخذتْ مجموعة إجراءات من شأنها أن تحدَّ من إستغلال المسافرين إلى عددٍ من الدول”.

في هذا السياق، أشارت الوزارة إلى تلقّي وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اليوم الجُمعة، عدّة إتصالات من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة والأمن في الإتحاد الأوروبي، وغابريليوس لاندسبيرغيس وزير خارجيَّة ليتوانيا، وإدغار رينكيفيتش وزير خارجيَّة لاتفيا.

وأكد حسين، خلال هذه الاتصالات أن “القوانين العراقيَّة تكفل حريّة السفر للمواطن العراقي، إلّا إنَّ الإتجار بالبشر ومخاطر توسّع شبكات التهريب وإنعكاس ذلك على أمن المسافرين العراقيين، يُصنَّف من الأعمالِ الجُرميّة”.

وأشار الوزير إلى “الإجراءات التي إتخذتها الحكومة مؤخراً لحماية المواطنين العراقيين الذين وقعوا ضحايا شبكات التهريب وكان منها إيقاف السفر مؤقتاً إلى بيلاروسيا وإستمرار رحلات العودة منها إلى بغداد، كما أنّ إجراءات تحقيقيّة إتُخِذَتْ بشأنِ عمليات تهريب المواطنين والايقاع بهم في مصير مجهول”.

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