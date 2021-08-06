توأم بعمر 9 سنوات يتعرضان لنهب حصالة نقودهما من كشك لبيع عصير ليمون.. وهكذا تفاعلت الشرطة

2021/08/06 | 19:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام شخص ما بسرقة حصالة النقود من كشك لبيع عصير الليمون يديره توأم بعمر 9 سنوات.اتصلت العائلة بالشرطة في آيوا للإبلاغ عن حصالة النقود المفقودة، بعدها أتى أفراد الشرطة والدفاع المدني وفرق تعقيم واصطفوا لشراء عصائر الليمون لإعادة جمع ذلك المال مجددًا.

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