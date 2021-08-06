مستشار الكاظمي علاء عبد الحسين الساعدي: 64 فريقاً لمتابعة تنفيذ مشاريع الورقة البيضاء

2021/08/06 | 19:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، المدير التنفيذي لخلية الإصلاح، علاء عبد الحسين الساعدي، أن جميع مشاريع الورقة البيضاء ستنطلق بوتيرة واحدة وفق المديات الزمنية المحددة، فيما لفت إلى تشكيل 64 فريقاً لمتابعة تنفيذ المشاريع.

وقال الساعدي، في تصريحات صحفية، إن آليات حوكمة تنفيذ الورقة البيضاء تتضمن مديات زمنية تقسم المشاريع الى برامج كل برنامج له بداية ونهاية، مؤكداً أن الحكومة ستنجح في تطبيق وتنفيذ جميع المشاريع والأهداف الموجودة في الورقة البيضاء.

وحول أبرز التحديات التي تواجه الجهود الإصلاحية في مجال مكافحة الفساد المالي والاداري، أوضح الساعدي أن هدف الحكومة هو إيصال رسالة هدفها تحسين الاداء الحكومي في مجال الادارة المالية والاقتصاد بشكل عام وتنفيذ المشاريع، مما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات امام المستثمرين وعامة المواطنين وبالتالي القضاء على الروتين والذي سيؤدي بالتالي الى القضاء على الفساد.

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