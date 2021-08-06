بيان للتيار الصدري: قرار الانسحاب من الانتخابات المقبلة قطعي ونهائي ولا رجعة فيه

2021/08/06 | 19:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حسن العذاري، أن قرار الانسحاب من الانتخابات قطعي ونهائي ولا رجعة فيه.

وقال العذاري في بيان، إن قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص عدم الاشتراك في الانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل قرار قطعي وحاسم ولا رجعة فيه.

وأضاف، أنه لا يحق لأي فرد من أفراد التيار دعم أو نشر او الترويج لأي مرشح مهما كان.

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