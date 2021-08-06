ديالى في العراق بوضع حرج: التجمعات الانتخابية تتسبب بامتلاء ردهات العزل وقد تفتك بالكبار والصغار - عاجل

2021/08/06 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىكشفت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن ابرز عوامل تفشي الوباء داخل المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان " ابرز واهم عوامل تفشي الوباء في ديالى هي التجمعات الانتخابية التي انتشرت بشكل كبير في الاونة الاخيرة رغم تحذيراتنا المتكررة من انها ستفتح ابواب ماساة قاسية على المناطق وتنقل العدوى وتفتك بالكبار والصغار لكن للاسف نسبة الالتزام اقل من 1%".

واضاف العزاوي، ان "التجمعات الانتخابية هي الطامة الكبرى في ديالى اقولها وانا متالم جدا لان ردهات العزل وصلت الى مرحلة الامتلاء الكامل والوضع متفاقم جدا ولولا العزل المنزلي كان الوضع كارثي بمعنى الكلمة"، مشيرا الى انه "عدم الالتزام سيفقدنا المزيد من الارواح ويتحمل المرشحين المسؤولية الاكبر في تفشي الوباء لان التجمعات سبب مهم ومباشر في تصاعد وتيرة الاصابات بالاضافة الى المتنزهات والحفلات والمآتم".

واشار الى ان "المثير للقلق هي ارتفاع معدلات الوفيات بشكل غير مسبوق بعد تسجيل 4 حالات خلال 24 ساعة فقط"، مؤكدا بانه "عدم الالتزام بالاجراءت الوقائية واخذ اللقاحات ستجعل ديالى مكان للفواجع التي لن تستنثي احد للاسف اذا لم يكن هناك تفاعل مع خطورة الوباء".

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