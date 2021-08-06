أمانة بغداد تقرر إزالة نصب تذكاري لأحمد راضي وسط بغداد

2021/08/06 | 19:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، إزالة نصب تذكاري لأحمد راضي بمنطقة اليرموك وسط بغداد.وقالت الامانة في بيان تلقى “النور نيوز”نسخة منه، إنها “استنكرت التجاوز غير الحضاري والامتهان لمكانة اسطورة الكرة العراقية المرحوم احمد راضي وذلك من خلال اقامة نصب نحتي لا تنطبق عليه ابسط المعايير الفنية مع قاعدة بائسة للنصب في …

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