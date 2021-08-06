مستشار الصدر يعلق بشأن الانسحاب من الانتخابات

2021/08/06 | 19:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حسم حسن العذاري، مستشار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الجدل حول قرار انسحاب الصدر من الانتخابات المقبلة.وقال العذاري في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن “قرار سماحة السيد القائد بخصوص عدم الاشتراك في انتخابات 10-10-2021 قرار قطعي وحاسم ولا رجعة فيه”.وأضاف، “لا يحق لأي فرد من افراد التيار …

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