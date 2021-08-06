مجموعة السبع: إيران تهدد الأمن الدولي وكل الأدلة تشير إلى استهدافها للناقلة

2021/08/06 | 19:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع إن كل الأدلة المتاحة تشير إلى أن إيران وراء هجوم على الناقلة "ميرسر ستريت" الأسبوع الماضي.وذكر البيان الذي أصدرته بريطانيا رئيس المجموعة "كل الأدلة المتاحة تشير بوضوح إلى إيران.لا يوجد مبرر لهذا الهجوم مشيرا الى ان نهج إيران ودعمها قوى بالوكالة وأطرافا مسلحة غير حكومية يهدد السلام والأمن الدوليين".وأضاف "ندعو إيران لوقف كل الأنشطة التي لا تتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وندعو كل الأطراف للقيام بدور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين".وأفاد مصدر دبلوماسي بأن مجلس الأمن الدولي سينظر اليوم الجمعة المقبل في حادث الناقلة.وقال"سيتم مناقشة الحادث الذي وقع في البحر قبالة سواحل عمان صباح الجمعة، في إطار بند جدول الأعمال" و قضايا أخرى، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون مغلقا./انتهى9

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