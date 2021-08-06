الناطق باسم القائد العام: تدمير 5 مضافات ونفق للإرهابيين في طوز خورماتو

2021/08/06 | 19:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة،عن تدمير 5 مضافات ونفق للإرهابيين في طوز خورماتو.وقال اللواء رسول، في بيان إن "المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو، نفذ واجباً في سلسلة جبال بلكانة ومناطق شرق قضاء طوزخرماتو" تمكن خلال الواجب من تدمير خمس مضافات ونفق للإرهابيين ومعالجة 11 عبوة ناسفة وضبط 15 قنبرة هاون"./انتهى9

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