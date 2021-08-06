الصحة تحذر من فقدان وشيك للسيطرة: الحظر الشامل هو الحل

2021/08/06 | 19:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أن المستشفيات امتلأت بمصابي فيروس كورونا وأصبحت مهددة بفقدان السيطرة، فيما أشارت إلى أن فرض الحظر الشامل هو الحل العلمي للوضع الوبائي الذي يعيشه العراق حالياً.وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الأمير، للوكالة الرسمية، إن “العراق الآن في ذروة الموجة الثالثة والتي تم تشخيصها بعد دخول سلالة دلتا التي تتصف بسرعة الانتشار، وهذا واضح من خلال زيادة اعداد الإصابات اضافة الى إصابة كل الاعمار وخاصة الشباب منها”.وأضاف عبد الأمير، أن “المستشفيات حالياً ممتلئة بالشباب وهناك وفيات أيضاً بين فئة الشباب المصابين بالفيروس، وهذا ما يميز خطورة هذه السلالة”، […]

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