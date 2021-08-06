2021/08/06 | 19:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود النجار، اليوم الجمعة، أن محافظة البصرة تمتلك مقومات تجعلها قبلة للاستثمار.وقالت النجار خلال مؤتمر صحفي تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “محافظة البصرة تمتلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجار: البصرة تمتلك مقومات تجعلها قبلة للاستثمار المركز الخبري الوطني.

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