بغداد.. اجتماع أمني – عشائري لمناقشة تأمين العملية الانتخابية

2021/08/06 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

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بحثت قيادة المقر المتقدم لعمليات الكرخ، اليوم الجمعة، مع عشائر جنوب وشمال بغداد، الاستعدادت لتأمين العملية الانتخابية المقبلة.

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