في صلاح الدين.. الأمن يدمر مضافات ونفق لداعش

2021/08/06 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، تدمير 5 مضافات ونفق للإرهابيين في طوز خورماتو.

وقال اللواء رسول، في بيان، إن "المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو، نفذ واجباً في سلسلة جبال بلكانة ومناطق شرق قضاء طوزخرماتو".وأضاف، أن "المقر تمكن خلال الواجب من تدمير خمس مضافات ونفق للإرهابيين ومعالجة 11 عبوة ناسفة وضبط 15 قنبرة هاون".

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